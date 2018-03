Une femme tranche la gorge de son mari pour lui sauver la vie

Sarah Glass a sauvé son petit ami. Grâce à un réflexe, la Néo-Zélandaise lui a ouvert la gorge alors qu’il était en train de s’étouffer.

Il s’étouffe pendant 8 minutes

Sarah est une sage-femme. A 45 ans, elle commence à avoir de l’expérience dans son métier et c’est sans doute ce qui a sauvé son conjoint Isak Bester. Le couple était en train de manger quand il a commencé à s’étouffer avec un morceau de steak. Dans un premier temps, elle procède aux manœuvres classiques pour tenter de le sauver, comme le bouche-à-bouche.

Mais, très vite, elle se rend compte que cela ne suffira pas. “Il était complètement violet, mais on arrivait à faire rentrer un peu d’aide” explique-t-elle à nos confrères du Daily Mail. Au bout de longues huit minutes, l’air ne rentre plus. Le morceau de viande s’est déplacé. “Il était en train de mourir en face de nous” se souvient-elle. Elle crie alors aux personnes présentes pour qu’on lui donne un objet pointu.

On lui tend très vite un couteau et elle s’en sert pour l’ouvrir sous la pomme d’Adam. Elle n’avait jamais fait de trachéotomie jusque-là, à part en classe plus de 20 ans auparavant. Mais, elle a réussi à le faire tout de suite. Elle le maintient ensuite en vie avec un kit de naissance jusqu’à l’arrivée des secours 20 minutes plus tard. Sept jours plus tard, son conjoint est sorti de l’hôpital, il ne devrait pas avoir de séquelles. En revanche, une gratitude éternelle pour Sarah Glass !