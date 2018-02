Le fatalisme coupable de l’administration Trump face aux fusillades masse

La réaction de Donald Trump à la fusillade ayant eu lieu dans une école de Floride le 14 février dernier fut pour le moins tiède. En effet, celui-ci s’est contenté de présenter ses “prières et condoléances” aux familles des victimes, en ajoutant qu'”aucun enfant, enseignant ou qui que ce soit ne devrait se sentir en danger dans une école américaine.”

My prayers and condolences to the families of the victims of the terrible Florida shooting. No child, teacher or anyone else should ever feel unsafe in an American school.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 14, 2018