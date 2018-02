États-Unis : accusé d’avoir violé, torturé, affamé et enchaîné ses filles

Une jambe gangrénée

Jerry Lee Curry, 51 ans, a été arrêté à Minneapolis, aux États-Unis. Il est accusé d’avoir violé deux de ses filles, des jumelles, pendant une dizaine d’années. Les jeunes femmes ont également été torturées, affamées et enchaînées à leurs lits.

Selon le Star Tribune, les sévices ont commencé lorsque l’une des jumelles est devenue active sexuellement. Cette dernière était enchaînée avec une laisse pour chiens. Ses chaînes étaient si serrées que sa jambe était gangrénée. Secourue, elle a dû être opérée en urgence.

L’autre jumelle a été abusée quelque temps après. Elle est tombée enceinte de son propre père à deux reprises. Le premier enfant est né en juin 2014 et le second, en octobre 2017. Ce n’est que lorsque l’une des jumelles s’est évadée que leur abus a pris fin.

Six ans d’âge mental

Lors de leur calvaire, les deux sœurs n’avaient que peu de contacts avec le monde extérieur. D’ailleurs, désormais âgées d’une vingtaine d’années, elles seraient mentalement attardées. Les experts estiment qu’elles ne sont pas assez autonomes pour vivre seules. L’une d’elles aurait même l’âge mental d’un enfant de six ou sept ans.

Le père a été accusé de torture, de viol et de maltraitance. Il restera emprisonné jusqu’à son procès. Sa caution a été fixée à 750 mille dollars. Quant à la mère, elle est toujours recherchée par la police. Elle est soupçonnée d’être complice et d’avoir agressée et torturée sa fille de dix ans.