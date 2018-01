Etats-Unis : Victimes d’une expérience scientifique, des triplés sont réunis à 19 ans

C’est une histoire qui ferait un très bon film de fiction. Mais, ici c’est la réalité qui a inspiré le réalisateur Tim Wardle pour un documentaire. Des triplés, séparés dans le cadre d’une expérience scientifique se sont retrouvés à l’âge de 19 ans. Découvrez “Three Identical Strangers”.

“Eddy est de retour”

Nous sommes en 1980, à l’université de Sullivan County dans l’Etat de New-York. Bobby Shafran est accueilli par des “Eddy est de retour” lancés par d’autres étudiants. Problème, il n’a jamais mis les pieds à l’université. De quoi le surprendre. En discutant avec eux, il apprend qu’un autre jeune homme baptisé Eddy Galland, lui ressemblant de façon vraiment surprenante, vient de quitter l’université. Il décide donc de le chercher. Les coïncidences s’accumulent alors de façon étrange. Ils sont tous les deux nés le 12 juillet 1961 et ont été adoptés. La ressemblance entre les deux ne laisse pas de place au doute, ils sont jumeaux.

L’histoire aurait pu s’arrêter là. Mais, la presse locale se fait l’écho de cette histoire et publie la photo des deux frères à la Une. Pensez-donc ! Difficile d’imaginer plus vendeur. Mais, c’est ce qui fait passer l’histoire au niveau surréaliste. En voyant l’image, un homme réagit tout de suite. Il s’agit de David Kellman. Il partage avec eux la même date de naissance, le fait d’avoir été adopté et surtout une ressemblance vraiment étrange. Âgés de 19 ans, les trois frères sont finalement réunis et passionnent l’Amérique. Ils auront ainsi le droit aux strass et aux paillettes avec notamment une apparition dans un film avec Madonna.

Pourquoi ont-ils été séparés ?

Mais, la gloire ne leur permet pas encore d’avoir la réponse à leurs questions. S’ils apprennent que l’agence Louise Wise Adoption à New York, s’est chargée de les faire placer, ils ignorent en revanche pourquoi ils ont été séparés. Lorsqu’ils apprennent la réalité, l’histoire bascule dans l’horreur. Ils ont fait les frais d’une expérience portant sur l’inné et l’acquis, lancée dans les années 1960 par un psychanalyste, Peter Neubauer. En les plaçant dans des environnements complètements différents, l’objectif était de savoir comment ils évoluaient.

Les enfants et leurs parents sont alors emplis de colère. “C’est comme une merde Nazie” lance Bobby au Daily Beast. Son frère, David ne dit pas autre chose.

À l’époque, on ne se rendait vraiment pas compte à quel point le comportement de ces gens était monstrueux

Eddy Galland a fait une dépression et s’est suicidé à l’âge de 33 ans. Ses deux frères ont récemment pu mettre la main sur 100.000 pages de notes sur leurs comportements pendant l’enfance. Mais, c’est une compensation bien insuffisante pour les frères qui n’ont jamais reçu d’excuse.