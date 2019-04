Etats-Unis : Un adolescent affirme être un garçon disparu en 2011

C’est une vieille affaire sans doute classée que la police américaine vient de rouvrir depuis qu’un jeune adolescent de 14 ans été retrouvé errant dans les rues de Newport, petite ville du Kentucky, ce mercredi 3 avril. Selon les informations du New York Post, le jeune homme, qui était perdu, a demandé de l’aide à une automobiliste. Il lui aurait ainsi expliqué avoir échappé à deux hommes qui le retenaient captif depuis plusieurs années.

Immédiatement alertés, les enquêteurs n’ont pas tardé à rejoindre l’adolescent et l’automobiliste. C’est alors que le garçon leur a confié s’appeler Timmothy Pitzen… Un nom bien connu des forces de l’ordre puisqu’il s’agit de celui d’un petit garçon disparu dans le Wisconsin, le 11 mai 2011.

A l’époque, sa mère était venue le récupérer à l’école quelques minutes après que son père l’y ait déposé. La maman de Timmothy Pitzen avait alors évoqué une urgence familiale. Mais ils ne sont jamais rentrés au domicile familial. Non, la mère et le fils avaient alors été aperçus dans des parcs aquatiques et un zoo dans l’Illinois. Deux jours plus tard, la mère était retrouvée morte dans une chambre d’hôtel. la police avait conclu à un suicide. Une lettre avait été retrouvée dans laquelle elle expliquait avoir mis son fils en sécurité et que personne ne le retrouverait. Depuis, le petit Timmothy Pitzen, qui était âgé de six ans, était introuvable. Que s’est-il passé ?

Deux hommes blancs recherchés par la police

L’adolescent retrouvé à Newport a expliqué avoir échappé à deux hommes qui le retenaient captif depuis près de huit ans. Dernièrement, ils le retenaient dans une chambre d’un motel de la chaîne Red Roof. Le garçon aurait précisé aux policiers qu’il s’agissait de deux hommes blancs “bodybuildés, l’un avec un tatouage en forme de toile d’araignée dans le cou et l’autre avec un tatouage serpent sur le bras”. Les autorités ont immédiatement fouillé les motels Red Roof du coin, mais n’ont pas trouvé le moindre indice sur cette affaire.

Quant à l’adolescent, il présentait de nombreuses traces de coups au visage. Il a réalisé des tests ADN afin de savoir s’il s’agit bien de Timmothy Pitzen. Les résultats devraient être connus dans les jours à venir.