Etats-Unis : Stormy Daniels arrêtée sur la scène d’un club de strip-tease, son avocat crie au coup monté

L’actrice de films pornographiques, Stormy Daniels, engagée dans une bataille judiciaire contre Donald Trump avec lequel elle aurait eu une liaison, a été arrêtée dans un club de strip-tease de l’Ohio mercredi 11 juillet.

Ainsi, Stephanie Clifford de son vrai nom, a été interpellé pour un délit mineur. En effet, le spectacle qu’elle produit régulièrement à travers les Etats-Unis, avait démarré à 23h30 mercredi 11 juillet, au Sirens Gentlemen’s Club de la ville de Columbus, dans l’Ohio. Or, pendant sa performance, elle aurait ôté son haut et exposé ses seins. Puis « elle a commencé à amener de force les têtes des clients contre sa poitrine en utilisant ses seins nus pour les gifler », selon un procès-verbal de la police diffusé par les médias locaux.

Toutefois, une loi de cet État du Midwest américain interdit aux employés qui apparaissent régulièrement « nus ou à moitié nus dans les locaux d’une entreprise à vocation sexuelle d’être touchés par ou de toucher des clients du club ». Et ce « à moins qu’ils ne soient membres de leur famille proche ».

Immédiatement après son arrestation, son très médiatique avocat, Michael Avenatti, a crié au coup monté :

Just rcvd word that my client @StormyDaniels was arrested in Columbus Ohio whole performing the same act she has performed across the nation at nearly a hundred strip clubs. This was a setup & politically motivated. It reeks of desperation. We will fight all bogus charges. #Basta

L’avocat a promis de se battre contre les trois chefs d’inculpation pour ce délit mineur retenu contre Stormy Daniels. Avec succès, puisqu’il a annoncé quelques heures plus tard sur Twitter que les poursuites avaient été « abandonnées dans leur totalité ». Ainsi, l’actrice a été libérée après avoir payé une caution d’environ 6.000 dollars, selon un document judiciaire.

I am pleased to report that the charges against my client @stormydaniels have been dismissed in their entirety (below motion was just granted). I want to thank Joe Gibson & his colleagues at the prosecutors ofc for their professionalism starting with our first call early this am. pic.twitter.com/xHPSWsyqM2

— Michael Avenatti (@MichaelAvenatti) July 12, 2018