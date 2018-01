Etats-Unis : Le remplacement de deux frigos sur Air Force One coûtera 23,6 millions de dollars

C’est une polémique de plus qui va frapper la présidence de Donald Trump aux USA.

Le remplacement de deux frigos dans les avions Air Force One va ainsi être particulièrement coûteux si on en croit le site américain spécialisé Defense One. Le contribuable américain devra dépenser 23,6 millions de dollars, l’équivalent de presque 19 millions d’euros.

Un équipement qui n’est plus aux norme

Le contrat a été accordé au constructeur aéronautique américain Boeing il y a quelques mois. Bien sûr, beaucoup d’observateurs attribuent le montant colossal de cette dépense au côté “bling-bling” de la famille présidentielle. Il n’en serait en fait rien. Les réfrigérateurs de l’avion présidentiel sont basés sur une technologie de 1990. Conséquence, ils ne respectent pas les normes actuelles sur le stockage des aliments.

Bien sûr, ce coût n’est pas simplement celui des réfrigérateurs. Le matériel embarqué dans l’avion présidentiel doit répondre à certaines contraintes très précises d’un point de vue de la sécurité. Ce montant inclut donc toutes les étapes depuis le design, les tests, la production et l’installation.

Pas sûr toutefois que cela permette à Donald Trump d’éviter les polémiques. Eric Schultz, l’ancien conseiller principal du président Barack Obama s’est lâché sur Twitter vendredi soir. “Nous aurions été mis en accusation” avec une situation pareille. Les travaux d’aménagement devraient être terminés en octobre 2018.