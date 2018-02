États-Unis : elle retrouve son père biologique et a un enfant de lui

Après avoir été abandonnée par ses parents aux États-Unis, une jeune fille de 19 ans a retrouvé son père grâce aux réseaux sociaux et a eu un enfant avec lui.

Sa femme le quitte, il couche avec sa fille

Selon le Parisien, Steven Pladl, âgé de 42 ans, et sa femme ont abandonné leur fille lorsqu’elle était encore un bébé, en 1998. Toutefois, grâce aux réseaux sociaux, Katie, 19 ans, a réussi à retrouver son père biologique, en 2016. La jeune femme a alors pris contact avec ce dernier et est partie s’installer chez lui à Richmond, en Virginie, aux États-Unis.

Cependant, après quelques semaines, la belle-mère de Katie a décidé de quitter son mari et de déménager. Steven et sa fille ont alors commencé à dormir dans la même pièce et à avoir des relations sexuelles. En mai 2017, l’ex de Steven a appris dans le journal intime de l’une de ses filles que son ex-mari et sa fille Katie avaient une relation.

Leur sœur est leur belle-mère

Entre-temps, Steven et sa fille ont déménagé et sont partis s’installer à Knightdale, en Caroline du Nord, pour continuer leur relation. Le quadragénaire a alors expliqué à ses deux autres enfants que leur sœur était également leur belle-mère, et qu’ils avaient l’intention de se marier.

L’ex-femme de Steven a porté plainte, rapporte CBS. Le couple a été arrêté la semaine dernière pour inceste, mais aussi d’adultère et délinquance. Au moment de l’arrestation la police a découvert que Katie avait donné naissance à un petit garçon en septembre 2017, et que Steven avait épousé sa fille.