Etats-Unis : Donald Trump privé de défilé militaire

Le défilé militaire, tant espéré par Donald Trump, devait avoir lieu le 11 novembre prochain. En effet, la Maison-Blanche avait annoncé début février que Donald Trump souhaitait un défilé pour mettre en avant la puissance militaire américaine. Pourtant, jugé trop coûteux, il a finalement été repoussé, « possiblement en 2019 », a indiqué jeudi 16 août le Pentagone.

Le ministère de la Défense et la Maison-Blanche souhaitaient organiser un défilé en l’honneur des anciens soldats américains et pour commémorer le centenaire de la Première Guerre mondiale.

A indiqué dans un communiqué le colonel Rob Manning.

Or, jeudi, un responsable américain a confié que le budget estimé pour organiser un tel événement dépassait les 90 millions de dollars. Soit plus de trois fois le montant initialement envisagé. En effet, la Maison-Blanche avait d’abord évoqué des sommes allant de dix à trente millions de dollars. Ce défilé avait été envisagé durant le week-end du « Veterans Day ». Cette cérémonie militaire est organisée en l’honneur des anciens combattants. Ainsi, un grand spectacle dans les airs, rappelant le défilé militaire du 14 juillet en France, avait été notamment programmé.

En 2017, le président américain s’était déclaré particulièrement impressionné par le défilé militaire de la Fête nationale française. Sur invitation du président de la République française, il y avait assisté lorsqu’il avait été reçu en grande pompe par le président Emmanuel Macron à Paris le 14 juillet 2017. Le président américain avait été émerveillé par la Garde Républicaine défilant à cheval et par la patrouille de France survolant l’avenue des Champs-Elysées.

Traditionnellement, les États-Unis organisent des défilés militaires pour marquer la fin d’un conflit. Comme en 1991 quand le président George H.W. Bush avait convoqué un défilé célébrant la victoire lors de la Guerre du Golfe.

Néanmoins, l’envie de Donald Trump d’organiser un tel évènement a suscité critiques et interrogations sur l’utilisation de l’argent public.

Nous pensons que l’argent d’un défilé pourrait être mieux dépensé en finançant entièrement le département des Anciens combattants. Et donnant à nos troupes et leur famille la meilleure assistance possible.