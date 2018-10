Etats-Unis : Des colis piégés envoyés à Hillary Clinton, Barack Obama et CNN

Six colis piégés contenant des « engins explosifs potentiels » ont été envoyés à plusieurs personnalités proches du parti démocrate entre lundi 22 et mercredi 24 octobre. Parmi eux figurent notamment Barack Obama et Hillary Clinton.

Ces colis suspects en série surviennent alors que les États-Unis sont en pleine campagne pour les élections parlementaires du 6 novembre. A l’issue desquelles les démocrates espèrent reprendre le contrôle de la Chambre des représentants et du Sénat. Et pouvoir paralyser la présidence de Donald Trump.

Ainsi, le service fédéral chargé de la protection des anciens présidents a indiqué mercredi avoir intercepté deux colis contenant « des engins explosifs potentiels ». Aucun des colis n’est parvenu à ses destinataires, dont la vie n’a pas été mise en danger, a précisé le FBI.

Dans le détail, les personnes ciblées sont :

This is the suspicious package received this morning at the Time Warner Center, which houses the CNN New York bureau.

Police say the package appeared to be a “live explosive device.” It has now been removed and taken to a NYPD facility in the Bronx. https://t.co/WMndoOPcym pic.twitter.com/s5PEmvgzpz

— CNN (@CNN) October 24, 2018