États-Unis : un bébé de 4 mois sauvagement agressé par un raton laveur

Mordue au corps et au visage

Les faits se sont déroulés la semaine dernière à Philadelphie, en Pennsylvanie, aux États-Unis. Journi Black, une petite fille de quatre mois a été sauvagement attaquée par un raton laveur alors qu’elle dormait paisiblement dans son lit. L’animal l’a gravement mordue au corps et au visage.

Alertée par les cris, la mère de la fillette s’est précipitée dans la chambre. Elle l’a alors découverte recouverte de sang. L’enfant a immédiatement été conduit à l’hôpital. Elle a reçu près de 65 points de suture au visage et au crâne.

Quand je suis arrivée à elle, elle était étendue au sol, elle avait été traînée depuis son lit, à travers la chambre, elle saignait et elle pleurait.

Un logement insalubre

Opérée pour traiter ses blessures, la petite fille est toujours hospitalisée. Quant à la mère de la petite Journi Black, elle songe désormais à poursuivre son propriétaire. En effet, quelques jours après avoir emménagé avec sa fille et son fils de 6 ans, elle avait déjà remarqué le raton laveur dans l’immeuble. Après avoir contacté son propriétaire, celui-ci avait assuré qu’il avait chassé l’animal.

Une page GoFundMe a été créée afin qu’Ashley Rodgers et sa fille puissent retrouver un logement sain. Plus de 22 000 dollars ont d’ores et déjà été récoltés. Selon TVA Nouvelles, des gens se sont même présentés à l’hôpital, le jour de Noël, pour apporter des jouets et des vêtements pour Journi.