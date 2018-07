Etats-Unis : Avec 88 millions de dollars déjà récoltés, Donald Trump se prépare activement pour la présidentielle de 2020

Depuis le début de l’année, Donald Trump se prépare à l’élection présidentielle de 2020. Déjà en mars dernier, il avait présenté son slogan « keep America great !», lors d’un rassemblement en Pennsylvanie. Ainsi, l’équipe du président américain organise de nombreuses opérations de collectes de fonds.

Déjà 88 millions de dollars

Ainsi, selon le New York Times de lundi 16 juillet, le locataire de la Maison-Blanche a récolté plus de 88 millions de dollars en vue de sa prochaine campagne. Son comité de campagne, et les deux comités de soutien créés par le Parti républicain, ont ainsi clôturé le mois de juin avec près de 53,6 millions de dollars dans les caisses, selon des rapports de la Commission électorale fédérale.

Cette coquette somme est le résultat d’un véritable effort de collecte de fonds de la part de l’équipe du chef d’État, selon le New York Times. En effet, les comités ont visé les petits donateurs par la création de listes en ligne. Tout en continuant d’organiser des collectes pour les donateurs plus importants. Ainsi, des listes en ligne pour cibler les petits donateurs ont été mises en place. Tandis que des événements de levées de fonds ont été organisés pour attirer les plus gros donateurs.

Une campagne précoce

Comme le fait remarqué le New York Times, Donald Trump a lancé très tôt sa campagne en vue de sa réélection. En effet, habituellement, les présidents en place se lancent dans la course électorale, après la première élection de mi-mandat. Ainsi, pour exemple, Barack Obama avait annoncé sa candidature à un second mandat présidentiel début avril 2011.

A la mi-janvier 2017, alors qu’il n’avait pas encore été investi, Donald Trump avait annoncé son slogan pour 2020, « keep America great! », (en français “Gardons sa grandeur à l’Amérique!”). Cette déclinaison directe de celui de 2016, a été officialisée en mars dernier par Donald Trump lui-même, pendant un meeting.

Enfin, en février, le nom du futur directeur de campagne de Donald Trump avait lui aussi été annoncé. Il s’agit de Brad Parscale. Celui-ci avait déjà travaillé pour la campagne de 2016 de Donald Trump, en tant que conseiller numérique. Il avait également supervisé les campagnes publicitaires du candidat, à la fois télévisées et numériques.