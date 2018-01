États-Unis : défiguré, muet et presque sourd après avoir été attaqué par un chien

Aux États-Unis, Chance Orozco s’est fait attaquer par le chien de l’un de ses amis. Il a perdu une oreille, sa voix et pourrait même perdre un œil.

Le berger allemand lui mâchouillait le visage

Les faits se sont déroulés le 5 décembre dernier, à Finney County au Texas, aux États-Unis. Chance Orozco, un petit garçon âgé de 10 ans, s’est fait attaquer par le chien de l’un de ses amis, après lui avoir rendu visite.

C’est le père de son ami, Enrique Galvez, qui a découvert le garçonnet gisant devant la maison, tandis que son chien, un berger allemand, lui lacérait le visage.

Il perd son oreille droite et sa voix

Très vite, il a été transporté à l’hôpital. Toutefois, à son arrivée, Chance n’avait plus que son oreille gauche et son visage était couvert de plaies. Défiguré, le petit garçon est devenu muet et pourrait même perdre un œil.

Grièvement blessé, il gardera donc des séquelles à vie. Une campagne de donsGoFundMe a été lancée pour aider la famille à payer les frais médicaux.

Euthanasié aux États-Unis

Le propriétaire du chien a déclaré à la police que son berger allemand n’avait jamais montré de signes d’agressivité et qu’il était attaché à un arbre avant l’incident. Il a tout de même été obligé de le faire euthanasier. Le père de son ami ne devrait pas subir d’accusations criminelles.