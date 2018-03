Etats-Unis : 7.000 paires de chaussures déposées devant le Capitole pour rendre hommage aux enfants tués par armes à feu

Des collégiens et des lycéens se sont rassemblées devant la Maison-Blanche et partout aux États-Unis pour exiger des mesures concrètes sur les armes à feu.

Des dizaines de milliers d’élèves scolarisés dans les écoles américaines ont quitté mardi 13 mars leurs salles de classe pour exiger de leurs élus et du gouvernement de Donald Trump des mesures concrètes contre les armes à feu. Ainsi, ils se sont rassemblés devant la Maison-Blanche à Washington. Ils y ont lancé les appels suivants : « Protégez notre avenir, pas les armes à feu ». Ou encore : « les prières, cela ne suffit pas ».

Cette action à travers tout le pays a été baptisée « National School Walkout ». Elle vise aussi à rendre hommage aux victimes de la tuerie au fusil d’assaut dans un lycée de Floride. Un mois jour pour jour après le drame.

7.000 paires de chaussures sur la pelouse du Capitole

En outre, en mémoire des 7.000 enfants qui ont perdu la vie à cause de la violence par armes à feu depuis la tuerie de Sandy Hook en 2012, un visuel impressionnant a pris forme sur la pelouse du Capitole, à Washington. En effet, 7.000 paires de chaussures ont été déposées sur la pelouse du siège du Congrès américain.

Sept mille paires de chaussures vides ont été posées devant le Capitole à Washington pour symboliser les 7.000 enfants tués par arme à feu depuis le massacre de l'école Sandy Hook en décembre 2012. Photo #AFP de @saulloeb pic.twitter.com/GS6RlH3nTb — Sébastien Blanc (@sebastienblanc) March 13, 2018

Par ailleurs, se fondant sur des données des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), les associations pour la régulation des armes à feu estiment que plus de 2.000 enfants meurent chaque année à cause des balles. Soit une moyenne de 47 enfants et adolescents américains chaque jour.

Tom Mauser, dont le fils Daniel a été tué lors de la fusillade de Columbine en 1999, y voit une métaphore puissante. Pour représenter à quel point « les victimes, qui ont un jour porté ces chaussures, nous manquent ». Dans un communiqué de l’ONG Avaaz, organisatrice de l’événement, il explique aussi que

l’action a pour but de montrer comment ils veulent marcher à leur place. Demander un changement, pour que d’autres n’aient pas à parcourir ce chemin difficile.

Ce mercredi, des milliers d’élèves et de professeurs américains étaient invités à quitter les salles de classe pendant 17 minutes afin de rendre hommage aux 17 adolescents morts lors de la fusillade dans un lycée de Parkland, le 14 février dernier.

Enfin, un groupe de lycéens rescapés de cette fusillade milite activement depuis le drame. Or, ils ont appelé à une grande manifestation le 24 mars prochain dans les rues de Washington et à travers tout le pays. Ils entendent protester contre la prolifération des armes aux Etats-Unis.