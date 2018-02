Un enfant crie pendant 8 heures de vol et fait vivre l’enfer aux autres passagers

On vous a parlé ce week-end, de l’histoire de ce passager atteint d’aérophagie dans un vol entre Dubaï et Amsterdam. Mais, si le phénomène était impressionnant, il ne s’agit peut-être pas de la pire expérience que vous pouvez vivre à bord d’un avion. Ce vol entre l’Allemagne et les Etats-Unis constitue au moins un sérieux concurrent. On voit dans une vidéo, un enfant de trois ans plonger le reste des passagers dans l’horreur pendant 8 heures.

Cris et escalade dans l’avion

On le sait, voyager avec des enfants peut se révéler compliqué. Qu’il s’agisse d’un trajet en voiture, en train ou en avion. Découvrir qu’un très jeune se retrouve proche de nous peut alors avoir des airs de roulette russe. L’enfant va-t-il rester calme ?

Sur cette vidéo, les autres passagers ont très vite su à quoi s’en tenir. L’enfant a en effet passé la plus longue partie de ce vol long-courrier à crier à des volumes très élevés ou à courir dans les allées dérangeant les autres passagers. Bref, à l’atterrissage, l’un d’entre eux n’hésite pas à parler de “cauchemar”. On voit certains enfants se boucher les oreilles et certains requièrent même l’intervention d’un exorciste.

Dépendance aux nouvelles technologies ?

Il faut souligner que les faits remontent au 26 août 2017, sur un vol de la Lufthansa. Mais, elle fait débat aujourd’hui pour les raisons de la colère de l’enfant. Il semble que tout commence à cause d’un problème de Wi-Fi. La mère veut alors faire fonctionner un iPad pour calmer son fils. Elle “avait l’air d’être habituée. Il grimpait sur les sièges, il courait dans les allées et il n’y avait rien qu’elle puisse faire pour le calmer” explique Shane Townley, l’auteur de la vidéo.

Aux USA, cette vidéo provoque désormais un débat. Face aux nombreuses récriminations des internautes et passagers, les hypothèses se multiplient. L’enfant est-il autiste ou hyperactif ? Faut-il prévoir une zone dédiée aux enfants à bord des avions ? Le personnel de bord aurait-il du empêcher l’embarquement ? Certains parlent même d’infliger une amende aux parents incapables de contrôler leurs enfants. A minima, le fait que sa réaction semble liée au Wi-Fi interroge tout de même. Mais, difficile de savoir à quoi s’en tenir complètement.

Et vous, quelle est la pire expérience que vous ayez eu à bord d’un avion ?