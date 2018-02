Les employés d’Apple ont un problème de vitres trop propres

Le nouveau siège d’Apple est tout beau, tout neuf et aussi… dangereux. C’est en tout cas ce qui ressort d’un article de nos confrères du site américain Bloomberg. Plusieurs employés se seraient fait des blessures en marchant dans les panneaux de verre du lieu. Et trouver une solution semble plutôt compliqué…

C’est une petite merveille architecturale… qui ne sera jamais ouverte au public. Mais, à vrai dire, selon les premières informations, c’est peut-être une bonne nouvelle. Le nouveau siège de la marque à la pomme, l’Apple Park se révélerait être un véritable piège pour les employés. Au point que du personnel d’urgence a dû être appelé à plusieurs reprises. Les employés heurtent en effet de plein fouet les innombrables baies vitrées du lieu et se font des coupures et des bosses plutôt sérieuses.

Plusieurs raisons seraient en cause. Tout d’abord, l’illusion du lieu qui donne l’impression d’être totalement ouvert peut faire oublier les parois, surtout si celles-ci sont particulièrement propres. Mais, les employés auraient aussi une fâcheuse tendance à marcher les yeux braqués sur leurs iPhones. Résultat des courses, au moins 7 blessés le premier jour !

Just heard that the first day Apple Park opened, seven people injured themselves by walking straight into the glass doors. And that's just the people who reported it…as they felt physically hurt…

— Kenn Durrence (@lockedgrooves) January 20, 2018