Égypte : une touriste accouche de son bébé dans la Mer Rouge

Des photos incroyables

Alors que de plus en plus de femmes optent pour accoucher dans une piscine, une jeune femme originaire de Russie a décidé d’accoucher dans la Mer Rouge, en Égypte.

Cet incroyable moment a été photographié par Hadia Hosny El Said. La jeune égyptienne était sur son balcon lorsqu’elle a remarqué ce qui se passait au loin. Elle a immédiatement pris son appareil photo afin d’immortaliser la scène à Dahab, au nord de Charm el-Cheikh.

Un accouchement planifié

Selon le Daily Mail, la jeune maman a fait le voyage de la Russie jusqu’en Égypte afin d’accoucher de l’eau. Tout aurait été soigneusement planifié. D’ailleurs, l’homme le plus âgé sur les photos est un médecin spécialisé dans les accouchements dans l’eau.

Sur les photos captées par Hadia, on peut voir le père du nourrisson, ainsi que le docteur, sortir de l’eau en tenant le bébé. Son cordon ombilical est toujours attaché et le placenta a été placé dans un récipient en plastique.

Quelques instants plus tard, la mère est également sortie de l’eau comme si elle venait de nager. Puis, une fois de retour à terre, elle a retrouvé son enfant.

Des photos qui font le buzz

Pour l’instant, on ignore l’identité des parents qui ont préféré demeurer anonymes malgré cette célébrité soudaine. Depuis qu’Hadia a posté les photos sur Facebook samedi dernier, elles sont devenues virales et ont été partagées plus de 2.000 fois.