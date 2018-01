Donald Trump s’en prend à Haïti et à l’Afrique, des « pays de merde »

Donald Trump s’est de nouveau illustré ce jeudi 11 janvier. En effet, selon le Washington Post, au cours d’une réunion portant sur l’immigration avec des parlementaires à la Maison-Blanche, le président américain aurait qualifié plusieurs nations africaines ainsi qu’Haïti de « pays de merde ».

Exclusive: Trump attacks protections for immigrants from "shithole" countries in Oval Office meeting https://t.co/R1aOB8EAGB

— Washington Post (@washingtonpost) January 11, 2018