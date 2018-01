Donald Trump : Nouvelles révélations de l’actrice X qui aurait eu des relations sexuelles avec lui

La star américaine du X, Stormy Daniels, de son vrai nom Stephanie Clifford, a fait, en 2011, de croustillantes révélations sur ses supposées relations sexuelles avec Donald Trump. Selon elle, l’actuel président des États-Unis qu’elle a côtoyé de 2006 à 2010 aurait tenté d’acheter son silence. Le Wall Street Journal a révélé que l’avocat de Donald Trump lui aurait versé 130 000 dollars afin qu’elle se taise. Mais la revue In Touch avait gardé son témoignage bien au chaud et l’a publié ce 17 janvier.

Selon les déclarations de cette star du porno, Donald Trump n’en avait rien à faire de tromper sa femme. Invitée dans sa chambre d’hôtel peu de temps après leur rencontre, en 2006, elle se met à l’interroger sur Melania. Celle-ci venait en plus tout juste d’accoucher de leur fils. Il m’a dit :

Elle ajoute :

Il était assis sur le lit et m’a demandé de m’approcher. Je me suis dit ‘allez, nous y voilà’, et nous avons commencé à nous embrasser. Je ne me souviens plus pourquoi je l’ai fait mais je me rappelle que pendant que nous faisions l’amour, je me suis dit ‘Pourvu qu’il ne me propose pas de me payer’.