Donald Trump promet de guérir le cancer et d’éradiquer le sida s’il est réélu en 2020

Nous y sommes, Donald Trump a officiellement lancé sa campagne ce mardi 18 juin à Orlando, en Floride. Pas moins de 20 000 personnes étaient là pour écouter l’actuel Président des Etats-Unis.

Donald Trump, prêt pour un second mandat ?

Devant une foule très enthousiaste, le président américain a promis que son administration « proposerait des remèdes » pour beaucoup de maladies y compris le cancer.

Nous proposerons des remèdes à de très nombreux problèmes, à de nombreuses maladies, dont le cancer et d’autres.

Il a notamment déclaré s’engager avec ses équipes à éradiquer le SIDA s’il est réélu.

Nous éradiquerons le Sida des Etats-Unis une bonne fois pour toutes

Une autre promesse tenue par le président américain, il s’engage à envoyer des astronautes Américains sur Mars durant son possible « futur prochain mandat ».

Je veux jeter les bases du débarquement des astronautes américains sur la surface de Mars.

Puis, dans son discours d’une heure trente, Donald Trump a également abordé ses thèmes de prédilections comme l’immigration, les dépenses de santé ou encore la critique du socialisme.

Je peux vous promettre que je ne vous laisserai jamais tomber

En conclusion, le président Américain a promis de rendre l’Amérique non seulement plus grande, mais encore plus riche et forte, le tout en sécurité. Bien évidemment, Donald Trump a été critiqué pour cette intervention. Pour ses fans de première heures, le président sera toujours critiqué quoi qu’il dise ou quoi qu’il fasse par les Démocrates.

Les élections américaines sont prévues pour le 3 novembre 2020.