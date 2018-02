Donald Trump avec une antisèche “je vous comprends” face aux rescapés de Parkland

“Le poids des mots, le choc des photos” claironnait longtemps Paris-Match à sa Une. Avec ce cliché de Donald Trump rencontrant des rescapés du massacre de Parkland, les premiers semblent désormais bien accessoires.

“Je vous comprends”

Il y aurait presque des échos du Général de Gaulle. De son “Je vous ai compris” déclamé en 1958 à Alger. Mais, le texte remplace ici le son. Là, où le Général annonçait son grand retour, on ressent cette fois avant tout un immense décalage entre le président américain Donald Trump et la réalité. Alors qu’il vient d’annoncer à grand peine un début de réforme sur les armes à feu aux Etats-Unis, il rencontrait des survivants de la tuerie de Parkland.

Une heure de rencontre, durant laquelle le président américain a peu parlé, pas tweeté et s’est contenté d’écouter. Mais, c’est sans doute la photographie de Carolyn Kaster pour l’agence Associated Press que l’on retiendra. Entre les mains de Donald Trump, une fiche de notes. Sur celle-ci, cinq points apparaissent comme importants. Seuls les deux premiers et le dernier sont lisibles.

Que voulez-vous que je sache sur votre expérience ? Que peut-on faire pour que vous vous sentiez en sécurité ?

Très classique finalement. Mais, le dernier pose problème. “I hear you”, c’est à dire “Je vous comprends” en français, avec une connotation émotionnelle comme le note 20 Minutes.

Déferlante de critiques sur Twitter

Le fait même qu’il soit nécessaire pour lui d’avoir un rappel quant à ce type de commentaires, a bien sûr déchaîné les critiques. Certains, n’hésitent même plus à demander si la photographie a été retouchée. L’humour cède alors le pas à l’incrédulité comme pour Preet Bharara, ancien procureur de New York, viré par Donald Trump.

Plus que tout, selon un analyste du Washington Post, cette note serait révélatrice du problème de Donald Trump. “Cette photo des notes de Trump illustre mieux que tout son manque d’empathie.” Il y a quelques jours, il avait déjà été critiqué pour faire le “thumbs up” (pouce en l’air) sur des nombreuses photos réalisées avec les survivants. Pour beaucoup, cette note serait surtout la tentative de la dernière chance de son entourage pour essayer de sauver sa réputation.

Pour sa défense, il ne semble pas avoir vraiment consulté ses fiches pendant les discussions. Il a par ailleurs terminé la rencontre en expliquant : “je me battrai pour vous. Je pleure avec vous, il n’y a rien de pire que ce que vous avez vécu. Merci d’avoir parlé avec votre cœur.