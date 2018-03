Des insectes sortaient en volant du lit, vision d’horreur chez une personne âgée

C’est une véritable scène d’horreur qu’ont découvert les policiers de Charleston quand ils sont entrés dans la maison de cette famille. La mère, âgée de 75 ans vivait dans des conditions inimaginables.

Une vision d’horreur

Des excréments, des insectes et des déchets partout. C’est l’image qu’on eu les forces de l’ordre en arrivant dans cette maison de Charleston selon nos confrères de WOWK-TV. La mère âgée de 75 ans vivait avec sa fille de 41 ans qui a été accusée d’abus et négligence contre une personne dépendante. La victime serait désormais à l’hôpital dans une condition critique. Selon le procureur, la maison donnait l’impression d’être tout droit sortie “d’un film d’horreur”.

A l’origine, c’est la fille qui a appelé les secours; En effet, sa mère avait des difficultés à respirer et perdait son appétit. En arrivant, ils ont senti une odeur putride et des conditions de vie impossibles. La mère était couverte avec son urine et ses excréments. Elle était accrochée à sa couverture. Quand ils ont soulevé celle-ci, des insectes sont sortis en volant. La femme était aussi déshydratée, souffrait de septicémie, de pneumonie et de problèmes de respiration.

La fille a reconnu savoir que sa mère avait des problèmes sa santé depuis plusieurs mois mais clame que sa situation s’était beaucoup dégradée récemment. Sa dernière visite chez un médecin remontait à 2003.