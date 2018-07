Dawn Sturgess, la Britannique exposée au Novitchok, est décédée

Dawn Sturgess, 44 ans, et Charlie Rowley, 45 ans, avaient été retrouvés empoisonnés la semaine dernière dans une maison d’Amesbury à quelques kilomètres du lieu où Sergueï Skripal a été retrouvé inonscient. La mère de trois enfants avait été hospitalisée samedi 30 juin. Or, la police britannique a annoncé ce dimanche 8 juillet, qu’elle avait succombé à la contamination de l’agent Novitchok.

A annoncé Scotland Yard confirmant l’identité de la mère de famille.

La Première ministre Theresa May a immédiatement réagi. Elle s’est dit « horrifiée et choquée » dans un communiqué.

A-t-elle ajouté.

I am appalled and shocked by the death of Dawn Sturgess, and my thoughts and condolences go to her family and loved ones. Police and security officials are working urgently to establish the facts of this incident, which is now being investigated as a murder.

