Danemark : Cette condition pour devenir citoyen qui fait polémique

Cette nouvelle loi est entrée en vigueur au Danemark, ce 1er janvier 2019. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle fait débat. Ainsi, il est stipulé que pour devenir citoyen danois, il faudra obligatoirement serrer la main de Monsieur le maire ou du fonctionnaire de l’Etat présent à la cérémonie de naturalisation. Une mesure qui fait grincer bien des dents. En effet, comme le révèlent nos confrères du Monde, les opposants de cette loi estiment qu’elle va à l’encontre de la liberté de religion, et plus particulièrement de la religion musulmane.

Ainsi, le quotidien rappelle qu’il pourrait être inenvisageable pour certains croyants de serrer la main d’une personne du sexe opposée. A la poignée de main polémique, ils préféreraient donc placer une main sur leur poitrine… Un geste que ne prévoit cependant pas cette nouvelle loi. D’où la polémique.

Une poignée de main symbolique ?

Pourtant, la ministre de l’intégration danoise, Inger Stojberg, qui elle est en faveur de cette mesure, assure qu’il ne faut y voir uniquement “qu’un symbole”.

Et d’expliquer :

Dans ce pays nous avons l’égalité, nous l’avons depuis plusieurs générations et nous avons lutté dur pour cela. Il est donc de notre devoir de la protéger et de la respecter.

Symbole ou pas, cette nouvelle mesure fait aujourd’hui débat au Danemark. D’ailleurs, certains maires ont d’ores et déjà fait savoir qu’ils feraient en sorte de ne pas avoir à l’appliquer.

Nos confrères du Monde rappellent que ces dernières années, le Danemark n’a cessé de durcir sa politique migratoire. Ainsi, les migrants peuvent se voir confisquer leurs biens afin de financer leur séjour dans le pays. Mais ce n’est pas tout. Le Danemark songerait également à placer les migrants délinquants en attente d’expulsion sur une île… spécialement conçue pour eux. Nouvelle polémique à venir ?