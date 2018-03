La crypto-tomate débarque !

L’idée ne manque pas d’originalité. En effet, Kamil Brejcha, co-fondateur de la plateforme d’échanges Nakamoto X, a expliqué avoir mis au point avec ses équipes la crypto-récolte. Son idée est originale puisqu’il utilise la chaleur émise par les serveurs informatiques pour cultiver des tomates sous serre :

Le résultat est à la hauteur des espérances, et Kamil Brejcha aimerait maintenant tester la production d’autres fruits et légumes. L’idée est d’autant plus révolutionnaire que ce système ne nécessite aucune dépense en électricité :

Il fallait y penser !

Who would imagine that mining cryptocurrencies and agriculture can work together? The first batch of cryptomatoes is ready to be harvested. We are using the excess heat for the tomato greenhouse and it is working:-) pic.twitter.com/U7qqKTshqO

