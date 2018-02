Un cours sur le bonheur connaît un succès fulgurant à l’université de Yale

La prestigieuse université de Yale a lancé cette année son premier cours sur le bonheur intitulé “psychology and the good life“, soit “la psychologie et la belle vie” en français. Contre toute attente, près de 1200 étudiants s’y sont inscrits, ce qui montre bien que ce sujet intéresse de plus en plus la génération Y.

Des recettes simples pour être heureux

C’est la professeur de psychologie Laurie Santos qui anime ce cours particulièrement populaire qui attire à lui seul près d’un quart des étudiants en licence de l’université. Dans une interview pour la chaîne NBC News, celle-ci a justifié la création de ce cours par la préoccupation des étudiants, qui sont dans “un environnement où ils se sentent anxieux à cause des notes, stressés par le temps dont ils disposent, dépassés par tout ce qu’ils ont à faire…”

En effet, pour entrer dans l’une des 8 meilleures universités américaines de l’Ivy League, les étudiants doivent énormément travailler, et le rythme ne fait que s’intensifier une fois admis. Les conditions d’admission drastique et le coût exorbitant d’une année d’étude dans ces universités, avec une moyenne entre 40 000 et 60 000 dollars l’année, créent donc toutes les conditions pour générer un stress important.

Ce cours exige également un engagement et un travail personnel de la part des étudiants. En effet, ces derniers sont incités à méditer 10 minutes par jour au minimum, dormir 8 heures par nuit, faire de bonnes actions et montrer de la gratitude envers leurs proches.