Conseil des droits de l’Homme : Les Etats-Unis se retirent, la Russie se porte candidate

Les Etats-Unis ont mis leur menace à exécution. Mardi 19 juin, Nikki Haley, l’ambassadrice américaine auprès des Nations unies, a annoncé que les Etats-Unis se retiraient du Conseil des droits de l’homme de l’ONU. Le mandat des États-Unis au CDH expirait pourtant le 31 décembre 2019.

A-t-elle expliqué, aux côtés du secrétaire d’État Mike Pompeo.

Pourtant, le retrait américain de l’institution basée à Genève n’est pas une surprise. En effet, il a longtemps été brandi comme une menace par la Maison Blanche. Déjà, en juin 2017, Nikki Haley avait appelé à une profonde réforme de l’organe principal du système onusien en matière de droits de l’Homme.

Hasard du calendrier, cette annonce intervient au lendemain de vives critiques du Haut-Commissaire de l’ONU aux droits de l’homme, Zeid Ra’ad Al Hussein, contre la politique « inadmissible » et « cruelle » des autorités américaines de séparation d’enfants de leurs parents sans-papiers à la frontière mexicaine. Toutefois, Nikki Haley et Mike Pompeo ont assuré que la décision était uniquement motivée par l’échec des tentatives de réforme du CDH.

Pour mémoire, le CDH a été créé en 2006 pour promouvoir et protéger les droits humains à travers le monde. Toutefois, ses rapports ont souvent contredit les stratégies géopolitiques américaines. Pour exemple, le fait qu’Israël soit le seul pays au monde ayant un point fixe (appelé point 7) à l’ordre du jour de chaque session, soit trois fois par an, ne cesse de provoquer l’ire des États-Unis.

Depuis l’arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche, les Etats-Unis se sont déjà retirés de l’Unesco. De l’Accord de Paris sur le climat. De l’accord nucléaire avec l’Iran. Ils ont aussi mis fin à plusieurs financements destinés à des organes de l’ONU. A noter enfin, le départ des États-Unis du Conseil des droits de l’homme n’est pas une première. En effet, au début des années 2000, l’administration du républicain George W. Bush avait déjà boycotté le CDH. Finalement c’est le démocrate Barack Obama qui avait fait participer de nouveau les Etats-Unis.

Ce coup de tonnerre a aussitôt été dénoncé par des organisations de défense des droits humains.

A ainsi déploré l’ONG Human Rights Watch.

"Disappointing, if not really surprising, news. Given the state of #HumanRights in today's world, the US should be stepping up, not stepping back" — UN Human Rights Chief #Zeid following USA decision to withdraw from U.N. Human Rights Council.#StandUp4HumanRights

— UN Human Rights (@UNHumanRights) June 19, 2018