Christine Lagarde affirme qu’il faut rapidement réglementer les crypto-monnaies

C’est dans un article intitulé Répondre au côté obscur du crypto-monde que Christine Lagarde s’est officiellement exprimée sur l’avenir des crypto-monnaies. La dirigeante du FMI a rappelé les différents atouts représentés par la technologie BlockChain. Mais elle a surtout insisté sur les nombreux dangers qui entourent les monnaies virtuelles.

En effet, Christine Lagarde a notamment parlé du problème lié au blanchiment d’argent ou encore à la cybercriminalité :

La dirigeante du FMI a rappelé également qu’il fallait encadrer très strictement les crypto-monnaies, en mettant en place certains régulateurs financiers. Elle répond ainsi à la demande de nombreux régulateurs qui appellent à une coordination internationale à ce sujet.

Harnessing the potential of #cryptoassets — while also ensuring they never become a haven for money laundering & terror financing or threaten financial stability – calls for cooperation & smart use of technology. I explain the promise & peril in my blog. https://t.co/dULHncuAUQ

— Christine Lagarde (@Lagarde) March 13, 2018