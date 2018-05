Chine : Les familles musulmanes doivent héberger des officiels

C’est une politique d’assimilation à grande échelle qui est actuellement menée dans la province chinoise du Xinjang. Le gouvernement a envoyé plus d’un million de membres du parti communiste chinois directement dans les familles. L’objectif ? Une marche forcée vers le patriotisme.

Concrètement, c’est un projet nommé “Devenir une famille” qui a été lancé sur place. Les familles locales, musulmanes sont contraintes de les héberger pendant des durées qui peuvent aller jusqu’à une semaine par mois. Une pratique qui relève de la violation de la vie privée et des droits culturels des onze millions de musulmans de la région selon Human Rights Watch. Sur place, les officiels interrogent les habitants sur leurs opinions politiques et leur vie quotidienne. Toutefois, ils ne s’arrêtent pas là. Ils leur apprennent aussi à parler mandarin, à chanter l’hymne nationale ou encore à accomplir la cérémonie du lever de drapeau.

#China: The ultimate invasion of privacy, when authorities force you to host officials in your home, including sleeping together. https://t.co/g5n44jbAFe pic.twitter.com/CwDag4fCEl

— Human Rights Watch (@hrw) May 14, 2018