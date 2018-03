Chine : le haussement de sourcils d’une journaliste sévèrement censuré

C’est surréaliste, pourtant les Chinois l’ont fait. Une journaliste est ainsi devenue la personnalité la plus censurée du régime suite à un simple haussement des yeux pendant une conférence de presse.

C’est lors d’une conférence de presse officielle qui se déroulait le mardi 13 mars 2018 au Palais du peuple à Pékin que la journaliste Liang Xiangyi est devenue malgré elle la figure de proue des dissidents chinois, qui contestent le régime autoritaire. Cet événement a eu lieu quelques jours seulement après la session parlementaire qui autorisé le président Xi Jinping à garder le pouvoir toute sa vie.

Un geste anodin largement censuré

C’est lors de l’allocution d’une consoeur chinoise issue d’un média du parti communiste que la journaliste en question l’a regardée d’un air plein de mépris avant de rouler les yeux vers le haut, en signe de profond agacement. Et pour cause, les conférences de presse officielles en Chine ne sont pas particulièrement connues pour être le fleuron de la démocratie dans le monde… Au contraire, le ton y est souvent très convenu, et aucune question déplacée envers l’autorité y est tolérée.

Cette réaction de Liang Xiangyi a été filmée en direct à la télévision chinoise, et les internautes dissidents se sont empressés de la relayer pour défier le pouvoir. Mais cet engouement a suscité la réaction immédiate de la censure. En effet, le nom de la journaliste ne peut plus être recherché sur l’internet chinois depuis le lendemain de la publication de la vidéo. Son patronyme est ainsi devenu le plus censuré en quelques heures seulement.

En outre, tous les produits dérivés à son effigie, comme des coques de portables et d’autres ustensiles, ont été bannis des principaux sites d’e-commerce chinois. Nous ne savons pas encore si des représailles personnelles ont été lancées à l’égard de la journaliste, mais si c’était le cas, nous serions encore plus dangereusement proches d’un scénario à la Big Brother.