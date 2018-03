Un chat empalé sur une grille survit par miracle

Un chat était complètement bloqué, empalé sur une grille par trois pointes dans le nord de Londres. Mais, il s’en est finalement bien sorti. Un petit miracle.

Sauvé par les pompiers

Qu’est-il donc arrivé à ce chat ? S’agit-il d’un cas de maltraitance ? D’un simple accident ? D’une chute étrange ? Toujours est-il qu’il a été trouvé vendredi matin dans le nord de Londres par un passant alors qu’il était empalé sur une grille. Trois pointes traversaient son corps. Ce sont les pompiers qui ont dû intervenir pour couper les barres de métal et le libérer. L’animal a ensuite été amené chez un vétérinaire pour être opéré en urgence.

Par un petit miracle, l’animal s’en est sorti à merveille. Les pointes n’ont pas touché ses organes vitaux. L’une a touché son abdomen, l’autre l’arrière d’une de ses pattes. Mais, il est déjà debout et peut marcher de façon plus ou moins normale ! L’animal est très affectueux selon le vétérinaire et particulièrement reconnaissant d’avoir été libéré. Il reste en observation pour l’instant afin d’éviter un risque d’infection mais il n’aura pas de séquelles selon nos confrères du Sun.