Cette touriste n’aurait pas du se frotter au rocher sacré

Une touriste voulait sans doute faire une blague pour réaliser une photo en Thaïlande. Mais, le manque de respect lui vaut d’être désormais recherchée par les autorités.

La statue en forme de pénis

Pour ceux qui ne connaissent pas le lieu, il s’agit avant tout d’un rocher en forme de pénis. Un potentiel élevé de likes, de partages et de retweeets en vue. Bref, l’alpha et l’oméga pour la majorité des touristes. Mais, pour les Thaïlandais, la situation est très différente. Ce rocher situé sur l’île Ko Samui se nomme “Hin Ta”. Selon les habitants, il renferme rien de moins que l’âme d’un personnage légendaire de la tradition locale. Face à lui, on trouve d’ailleurs “Hin Yai”, un autre rocher qui fait penser à un sexe féminin.

Autant dire qu’avec ces informations à l’esprit, on comprend facilement que les autorités n’apprécient pas de voir quelqu’un se frotter de façon suggestive à la roche. Imaginez quelqu’un faisant ça dans un château ou contre la Tour Eiffel en France ! C’est pour cela que les autorités ont lancé un avis de recherche pour retrouver la touriste. C’est bien sûr loin d’être la première fois que cela arrive mais les autorités ont désormais décidé de réagir.