Cette mère de famille avait peur d’étouffer ses enfants en les allaitant à cause de ses seins

C’est la fin d’un enfer pour Rachel Ryan, une mère de famille galloise. Ce lundi, elle va avoir une opération de chirurgie pour réduire la taille de ses seins et pouvoir reprendre une vie normale.

Peur de les étouffer

A 26 ans, elle va enfin pouvoir faire ce qu’elle souhaite depuis l’âge de 12 ans : réduire la taille de sa poitrine. Avec un 38 HHH, la mère de famille de Camarthen au Pays de Galles a surtout vu les côtés négatifs d’une poitrine imposante. Elle a ainsi souffert de douleurs chroniques au dos, ne pouvait pas donner le sein à ses enfants et surtout était victime de harcèlement sexuel quotidien. “Cela va des cris dans la rue aux attouchements et même à l’humiliation. Je me sens comme un monstre” explique-t-elle à nos confrères du Mirror.

Longtemps, le système de santé anglais a refusé de prendre en charge l’opération médicale qu’elle souhaitait. C’est donc avec ses parents que la jeune femme a trouvé les ressources financières. 6.000 livres étaient nécessaires. Cela lui permettra de revenir à un plus confortable 38D. Ainsi, elle pourra notamment donner le sein à ses enfants. Jusque-là, elle n’osait pas, de peur de les étouffer puisqu’elle ne pouvait pas voir leurs visages sous ses seins. “Le lait venait aussi trop vite à cause de la taille de mes seins donc ils avaient du mal à boire” précise-t-elle.

Après l’opération elle est surtout impatiente de pouvoir passer du temps avec ses enfants. Jusque-là, elle était incapable de jouer avec eux à cause des douleurs. “Je sais que je vais me sentir incroyablement bien, car mes seins ont toujours été la seule chose qui m’a retenue.”