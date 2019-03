Brésil : Une fusillade dans une école fait plusieurs morts

Le Brésil est sous le choc. Et pour cause : une fusillade a éclaté ce mardi 13 mars, dans une école de Suzano, une ville située à une cinquantaine de kilomètres de Sao Paulo. Selon les premières informations dévoilées par la presse brésilienne, huit personnes auraient trouvé la mort au cours de ce drame. Dix-sept personnes auraient quant à elles été blessées.

Ainsi, Tabata Viapiana, reporter à Sao Paulo pour la radio CBN, a indiqué sur Twitter :

Selon la police militaire, deux adolescents cagoulés sont entrés dans l’école et ont commencé à tirer. Ils se seraient ensuite suicidés. Au moins 5 enfants et un fonctionnaires auraient été tués, et plusieurs personnes blessées.