Bolivie : Un enseignant non-voyant accomplit un exploit et traverse le désert de sel

Il s’appelle Alban Tessier, il est français et il a accompli un véritable exploit. Aveugle, il a en effet traversé en sept jour le plus grand désert salin au monde.

C’est un exploit absolument incroyable dont nous vous parlons aujourd’hui. Cet enseignant français âgé de 41 ans est non-voyant. Il s’est lancé un défi assez hallucinant en décidant de traverser seul et sans aide le désert salin le plus grand du monde, situé en Bolivie. Il s’agit du Salar de Uyunin. Alban Tessier s’est aidé d’un GPS à assistance auditive pour accomplir cette mission dangereuse.

Un défi dangereux

C’est le Gouvernement à la Paz qui a fait part de cette aventure dans un communiqué officiel. On a ainsi pu lire la chose suivante de la part du ministère bolivien de la culture :

Alban Tessier, professeur français non-voyant, a terminé lundi dernier sa marche de 140 kilomètres dans le Salar de Uyuni (…) pour démontrer au monde que les limitations physiques ne sont pas des obstacles pour accomplir des exploits.

L’homme, Alban Tessier, est originaire de Nantes. Il a pu compter sur le soutien des autorités boliviennes pour organiser son périple. Il faut en effet savoir que les autorités du pays cherchent à faire connaître le désert salin qui est une véritable merveille naturelle et qui est devenu ces dernières années une attraction touristique majeure dans le pays.

Un véritable exploit

L’enseignant s’est guidé avec un GPS auditif. Il avait du matériel sur un chariot à roulettes et s’est débrouillé sans l’aide de personne. Il a dû survivre seul, sans voir, avec des conditions climatiques extrêmes puisque la température dans ce désert oscille entre -3 et 21° environ. Le désert salin couvre une surface de 10 582 km2 et est situé à 3 650 mètres d’altitude. Il a traversé le désert salin en seulement sept jours. Une aventure qu’il n’est pas prêt d’oublier !

Défi relevé donc pour Alban Tessier qui souffre d’une rétinite pigmentaire, une maladie génétique ayant évolué en cécité complète. Immense bravo à cet homme pour cet exploit incroyable !