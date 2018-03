Bientôt un diplôme spécialité cannabis au Canada

Alors que le Canada se prépare à légaliser le cannabis, l’université de McGill au Canada veut former les futurs professionnels de cette industrie. Un cursus qui s’annonce très sérieux et surtout particulièrement pointu.

Ouverture à l’hiver 2019

Ils seront en retard. Alors que le cannabis va devenir légal au Canada cet été, l’université McGill compte ouvrir sa nouvelle formation à l’hiver 2019. Le cursus s’étendra sur une année et permettra aux étudiants d’obtenir un certificat professionnel spécialisé en culture de cannabis expliquent nos confrères du Parisien.

Les étudiants n’apprendront pas à faire la différence entre les types de cannabis. Cette formation concerne avant tout ceux qui s’occuperont des serres. Au programme, on trouvera donc l’utilisation des pesticides, les plantations, l’irrigation, la lumière, les nutriments ou encore le taux d’humidité. L’industrie du cannabis légale aura besoin de travailleurs spécialisés pour travailler dans les centres de production, et en ce moment, il y a très peu de formations pour eux […] On veut former la prochaine vague de maîtres cultivateurs, les gens qui seront responsables des serres. LA Dr Anja Geitmann, doyenne de la Faculté des sciences de l’agriculture et de l’environnement explique :