Belgique : l’un des plus gros diamants au monde vendu 40 millions de dollars

L’un des plus gros diamants au monde, récemment découvert dans une mine au Lesotho, a été vendu pour la somme de 40 millions de dollars.

Plus gros qu’une balle de golf

Le cinquième plus grand diamant au monde a été vendu lundi 12 mars 2018 pour 40 millions de dollars, soit 33 millions d’euros.

Il s’agit d’un diamant exceptionnel de 910 carats, soit environ 180 grammes, appelé The Lesotho Legend. Selon Sudinfo. be, il est plus gros qu’une balle de golf. Il a été vendu à un acheteur anonyme à Anvers, en Belgique.

Un diamant unique

La société minière britannique Gem Diamonds a déclaré que la pierre préciseuse a été trouvé en janvier dans la mine de Letseng. Cette mine à ciel ouvert est située au Lesotho, l’un des pays les plus pauvres au monde. Il s’agit d’un petit royaume enclavé dans le territoire de l’Afrique du Sud.

Le plus gros diamant au monde est le Cullinan de 3.106 carats. Il avait été trouvé en Afrique du Sud en 1905. Quant au plus gros diamant jamais découvert depuis un siècle, d’un poids de 1.111 carats, a été extrait en 2015 d’une mine du Botswana.