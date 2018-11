Australie : L’attaque au couteau de Melbourne revendiquée par l’Etat islamique

Une personne a été tuée et plusieurs autres ont été blessées dans une agression au couteau vendredi 9 novembre dans le centre-ville de Melbourne en Australie. L’assaillant est mort à l’hôpital après avoir été touché par un tir de police. Des bouteilles de gaz ont été retrouvées dans son véhicule, qui a pris feu mais n’a pas explosé.

Chaos in #bourkest as a guy seems to have set his car on fire then attacked police with a knife. Police response was swift and overwhelming. I heard at least one gunshot initially. pic.twitter.com/j5BB8VVehI

— Meegan May (@meegslouise) November 9, 2018