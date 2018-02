En Australie, un festival va célébrer… la coupe mulet

C’est un événement qui est à ne pas manquer pour tous les amateurs de facétie capillaire. Le village de Kurri Kurri, situé au nord de Sydney, en Australie revendique d’être à l’origine de la coupe mulet et le fait donc savoir avec un festival spécial, le “Mullet Fest”. Les meilleures nuques longues seront récompensées.

Hommage à un glorieux passé

En voyant aujourd’hui la coupe mulet ou “nuque longue”, difficile de ne pas sourire. Clairement datée, cette coupe de cheveux a l’odeur du passé, celles des années 70-80 ou même 90 quand elle était considérée comme presque classe. Mais, le village de Kurri Kurri ne semble pas décidé à laisser disparaître cet héritage. Il organise donc un festival destiné à récompenser ceux qui osent encore la coupe mulet.

Plusieurs catégories seront mises en valeur :

ordinaire

crade

roux

femme

junior

Un meilleur mulet général devrait aussi être accordé pour le plus méritant. Parmi les critères de choix, on trouve notamment la coupe en elle-même, la présence scénique ou la performance générale. Selon l’organisatrice Laura Hawkins qui est aussi coiffeuse, la coupe mulet a encore beaucoup de succès en ville et on devrait donc pouvoir découvrir de nombreux styles très particuliers. “Il y a de tout : du ‘radical’, ‘hardcore’, au mulet soigné, rigoureusement entretenu”, précise-t-elle ainsi à nos confrères du Guardian.

D’un point de vue de la culture populaire, la coupe mulet reste aujourd’hui associée à de grands noms. On peut bien sûr penser à Richard Dean Anderson (McGyver), André Agassi, David Bowie, David Hasselhoff ou encore Jean-Claude Van-Damme. Bref que du beau monde, toutefois aucun d’entre eux n’a encore confirmé sa participation. 50 personnes se seraient déjà inscrites, surtout des hommes pour cet événement qui est organisé le 24 février.