Attentat de Manchester : Considéré comme un “héros”, un SDF avoue avoir volé des victimes

Alors qu’il était considéré comme un “héros” pour avoir secouru des victimes de l’attentat de Manchester, Chris Parker reconnaît avoir volé le sac à main et le téléphone portable appartenant à certaines d’entre elles.

22 mai 2017. À la sortie d’un concert de la chanteuse américaine Ariana Grande, une explosion fait vingt-trois morts (dont l’attaquant) et 116 blessés. L’attentat suicide, perpétré par Salman Ramadan Abedi, est rapidement revendiqué par l’organisation Etat Islamique. Dans la panique, Chris Parker, un SDF, secoure des victimes de l’attentat. Pour son acte, il est célébré en héros dans tout le pays. Toutefois, l’homme âgé de 33 ans a reconnu ce mercredi devant la justice britannique avoir volé les victimes alors qu’il prétendait leur avoir porté secours.

Il a profité des victimes pour commettre des vols

L’accusation s’est basée sur les images de caméras de surveillance diffusées à l’audience. La vidéo, dans laquelle on peut voir Chris Parker en train de circuler parmi les victimes, a pu déterminer qu’il avait certes apporté “une aide limitée” à des blessés, mais qu’il en avait aussi profité pour commettre des vols. Le SDF a plaidé coupable de deux chefs d’inculpation de vol et d’un chef d’inculpation de fraude devant la cour de Manchester (nord-ouest de l’Angleterre).

De fait, à plusieurs reprises, Chris Parker s’est rendu auprès de Pauline Healey. Blessée à cause de l’explosion, sa petite-fille de 14 ans gisait mourante non loin. L’homme se serait alors penché sur elle pour s’emparer de son sac à main et voler son portefeuille. Il aurait utilisé sa carte bancaire dans un McDonald’s.

Il a également reconnu avoir dérobé le téléphone portable d’une autre victime, qui ne peut être nommée pour des raisons légales.

Maintenu en détention jusqu’à nouvel ordre, Chris Parker attend la décision de la cour qui se prononcera le 30 janvier sur sa culpabilité.