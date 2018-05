Après l’acier et l’aluminium Trump s’attaque aux automobiles

A quelques jours de la fin du dĂ©lai exonĂ©rant l’Europe de taxes punitives sur l’acier et l’aluminium, Donald Trump Ă de nouveau frappĂ© fort mercredi, envisageant d’imposer de nouvelles taxes douanières sur les importations de vĂ©hicules aux Etats-Unis.

“J’ai demandĂ© au secrĂ©taire (au Commerce Wilbur) Ross d’envisager d’initier une enquĂŞte sous la Section 232 sur les importations de vĂ©hicules, y compris les camions et les pièces dĂ©tachĂ©es, pour dĂ©terminer leur impact sur la sĂ©curitĂ© nationale amĂ©ricaine”, a indiquĂ© le prĂ©sident des Etats-Unis, citĂ© dans un communiquĂ© de la Maison Blanche.

Cette annonce est survenue quelques heures après que le prĂ©sident amĂ©ricain a promis sur Twitter “de grandes nouvelles pour nos fabuleux constructeurs automobiles”, victimes selon lui de “dĂ©cennies de pertes de (leurs) emplois au profit d’autres pays”.

M. Ross a aussitôt lancé cette enquête, selon un communiqué du secrétariat au Commerce publié peu après celui de la Maison Blanche.

“Il y a des preuves suggĂ©rant que, durant des dĂ©cennies, les importations depuis l’Ă©tranger ont Ă©rodĂ© notre industrie automobile nationale”, a affirmĂ© M. Ross citĂ© dans ce communiquĂ©, indiquant que “durant les vingt dernières annĂ©es, les importations de vĂ©hicules particuliers sont passĂ©es de 32% Ă 48% du total des vĂ©hicules vendus aux Etats-Unis”.

L’enquĂŞte devra dĂ©terminer “si le recul du nombre de vĂ©hicules et la baisse de la production de pièces dĂ©tachĂ©es menacent d’affaiblir l’Ă©conomie nationale, notamment en rĂ©duisant la recherche dĂ©veloppement, les emplois pour les travailleurs qualifiĂ©s dans le secteur des vĂ©hicules connectĂ©s et autonomes (…) et les autres technologies de pointe”, a encore prĂ©cisĂ© le ministère.

D’après un article du Wall Street Journal publiĂ© peu avant l’officialisation de la nouvelle par la Maison Blanche, ces taxes, si elles Ă©taient imposĂ©es, pourraient culminer Ă 25% sur les importations de vĂ©hicules.

Cette annonce a désagréablement surpris à Tokyo.

“L’industrie automobile est extrĂŞmement importante. Des mesures de restrictions de cette ampleur pourraient grandement perturber le marchĂ©, ce serait tout Ă fait dĂ©plorable”, a rĂ©agi devant la presse le ministre japonais du Commerce et de l’Industrie, Hiroshige Seko.

Quant aux actions des constructeurs d’automobiles japonais, elles chutaient jeudi Ă la Bourse de Tokyo, Toyota, Nissan et Honda perdant Ă la mi-journĂ©e entre 1,75% et 2,75%.

Nissan, qui a vendu 1,59 million de vĂ©hicules aux Etats-Unis l’an dernier, affirme en avoir fabriquĂ© 930.000 sur le sol amĂ©ricain, ce qui suppose l’importation de plus du tiers de ses ventes locales.

L’Allemagne visĂ©e

Le constructeur allemand BMW prĂ©cise quant Ă lui que 66% de ses vĂ©hicules vendus aux Etats-Unis l’an dernier ont Ă©tĂ© importĂ©s, ce qui reprĂ©sente plus de 200.000 vĂ©hicules.

L’amĂ©ricain Ford, qui a vendu 2,6 millions de vĂ©hicules sur le territoire amĂ©ricain en 2017, fait Ă©tat d’une production de 80% de ses vĂ©hicules aux Etats-Unis, les 20% restants provenant pour la plupart des pays partenaires de l’Accord de libre-Ă©change nord-amĂ©ricain (AlĂ©na), soit le Canada et le Mexique.

M. Trump a dĂ©jĂ maintes fois Ă©voquĂ© des taxes punitives pour protĂ©ger l’industrie automobile amĂ©ricaine qui viseraient notamment l’Allemagne, dont les excĂ©dents commerciaux exaspèrent le prĂ©sident amĂ©ricain.

Selon lui, les voitures américaines sont frappées de taxes supérieures à celles imposées sur les automobiles européennes.

Les taxes europĂ©ennes sur les importations de voitures en provenance des Etats-Unis et des pays hors UE s’Ă©lèvent en effet Ă 10%, quand les droits de douanes amĂ©ricains sur celles en provenance de l’Union europĂ©enne ne s’Ă©lèvent qu’Ă 2,5%.

Toutefois, au sein du secteur automobile, les Etats-Unis taxent les importations de camions et de pick-up (camionnettes Ă plateau) Ă hauteur de 25% alors que les importations de ces mĂŞmes produits au sein de l’Union europĂ©enne sont taxĂ©s dans une bien moindre mesure, Ă 14% en moyenne.

Les menaces amĂ©ricaines sur les importations de voitures interviennent après la dĂ©cision de la Maison Blanche en mars d’imposer des droits de douane de 25% sur l’acier et 10% sur l’aluminium Ă ses partenaires commerciaux.

Alors que certains, Ă l’instar de l’Inde, de la Russie et du Japon, ont annoncĂ© ou bien la saisine de l’Organisation mondiale du Commerce (OMC), ou bien une riposte commerciale, l’Union EuropĂ©enne en est exemptĂ©e jusqu’au 1er juin.

La commissaire europĂ©enne au Commerce Cecilia Malmström a redoutĂ© mardi que sa proposition commerciale pour dissuader les Etats-Unis d’imposer leurs tarifs soit “insuffisante”.