Amsterdam : Ce que l’on sait de l’attaque à la camionnette bélier dans la façade du journal De Telegraaf à Amsterdam

S’il s’agit d’un acte délibéré, la piste terroriste n’est pas privilégiée par les enquêteurs. Ainsi, ce mardi 26 juin, vers 4 heures (2h, heure français), un bâtiment d’Amsterdam abritant plusieurs groupes de presse néerlandais, dont le tabloïd le plus vendu du pays, De Telegraaf, a été attaqué à la camionnette-bélier. Le véhicule a foncé dans le bâtiment en verre, puis a pris feu, sans faire d’autres dégâts que matériels. Heureusement, aucune victime n’est à déplorer.

Vanochtend is rond 04.00 uur een bestelauto tegen de gevel van een uitgeverij gereden aan de Basisweg in #Amsterdam waarbij brand is ontstaan. Politie stelt onderzoek in. Opzet wordt vermoed. Niemand gewond. Bestuurder spoorloos. pic.twitter.com/a8q24rCUJI

— Politie Amsterdam eo (@Politie_Adam) June 26, 2018