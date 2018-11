Un scandale pour l’église ! Un prêtre catholique allemand a cédé à la tentation des jeux en ligne. Cette tentation l’a conduit non seulement à commettre un vol. Il a effectivement détourné de l’argent. Châtiment divin ou non, il a perdu l’intégralité de cet argent et a contracté une énorme dette d’argent et d’honneur !

Il a détourné l’argent devant servir à la restauration de la toiture de l’église

Les faits ont eu lieu à l’est de l’Allemagne, à Ballenstedt. Cet homme d’église a effectivement volé 120.000 euros à son église. En plus de ce vol, l’homme a utilisé cet argent pour un lobby généralement dénoncé par l’église : le loto !

Malheureusement pour ce prêtre, il a été victime d’une escroquerie. Par conséquent, la somme qui été initialement destinée à restaurer la toiture de l’église fut totalement perdue.

Le prête a eu le courage de tout confesser à ses fidèles et l’évêque de la région

Le prêtre de 64 ans a fait son mea culpa le dimanche 18 novembre 2018 au cours d’une messe.

Il a confessé :

Je me suis laissé prendre par des escrocs sur internet. Je me suis laissé convaincre de leur transférer plusieurs fois de l’argent.



Des aveux devant une quarantaine de fidèles ainsi que devant Gerhard Feige, un représentant de l’évêché. Puis, le prêtre est allé se dénoncer à la police.

L’Eglise ne lui a pas pardonné

Depuis, le conseil administratif de la paroisse a relevé le prêtre de ses fonctions d’homme d’église. De plus, le malheureux homme devra rembourser l’intégralité de la somme.

M.Feige a déclaré que le prêtre suspendu devra également « subir les conséquences du droit de l’Etat et de l’Eglise ». Il a ajouté qu’en plus de ces sévères mesures, d’autres sanctions disciplinaires pourraient aussi suivre.