Allemagne : jetée dans un chaudron d’eau bouillante lors d’un Carnaval

Une très mauvaise blague

Samedi soir lors du carnaval d’Eppingen, en Allemagne, une spectatrice, âgée de 18 ans, a été jetée dans un chaudron d’eau bouillante. Ce sont des spectateurs qui auraient soulevé la jeune femme et l’auraient tenue au-dessus de la marmite, pour lui faire une “blague”.

Nach Unfall beim Hexenumzug in Eppingen: Polizei und Stadt sprechen jetzt von einem tragischen Unglücksfall. Ermittelt wird wegen fahrlässiger Körperverletzung, nicht "schwerer". Die Beine des Opfers wurden in diesem Hexenkessel verbrüht: pic.twitter.com/9rR6Mw1JLt — SWR Aktuell BW (@SWRAktuellBW) February 5, 2018

Malheureusement, une personne déguisée en sorcière a ouvert la marmite et ses jambes sont tombées dans l’eau bouillante. Après avoir hurlé de douleur et être sortie du chaudron, la jeune femme s’est retrouvée seule sur le bord du défilé et personne ne s’est inquiété de ses blessures. Elle a ensuite été prise en charge par les secours présents pour le défilé.

Gravement brûlée

Brûlée au deuxième degré des pieds aux genoux, elle a été héliportée dans un état grave à l’hôpital. Elle a également été prise en charge par une clinique spécialisée de reconstruction de la peau. Six personnes sont poursuivies pour mise en danger d’autrui et non-assistance à personne en danger.

L’enquête de police devra désormais déterminer s’il s’agissait de blessures intentionnelles et si le feu était autorisé sur le char. Interrogé par l’agence de presse allemande, le maire d’Eppingen s’est dit choqué :