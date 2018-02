Les agressions antisémites ont explosé aux Etats-Unis

Les chiffres sont effrayants. En effet, dans un nouveau rapport alarmant publié par l’Anti-Defamation League, la première association de lutte contre l’antisémitisme aux Etats-Unis, les agressions et actes anti-juifs ont grimpé de 57% en 2017.

Dans ce rapport, cité par le Los Angeles Time, on peut lire ce constat qui fait froid dans le dos :

Au total, ce sont 1 986 incidents antisémites qui ont été comptabilisés pour la seule année 2017 par l’Anti-Defamation League. Toutefois, les agressions physiques visant directement des personnes ont quant à elle baissé de 1%.

Selon le président de l’association Jonathan Greenblatt, il pourrait bien s’agir d’un effet de l’élection de Donald Trump, qui a encouragé les groupes suprémacistes à prendre davantage la parole.

les suprémacistes blancs et les groupuscules prônant la haine s’enhardissent. Ils ne se contentent plus de clamer leur haine sur Internet, ils s’impliquent de plus en plus dans des mouvements et des campagnes politiques