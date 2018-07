Afrique du Sud : Trois braconniers mangés par des lions

Les braconniers adorent les rhinocéros. Et ce malgré les interdictions proférés ces derniers mois à leur encontre. Ils poursuivent leur terrible et inutile mission, allant jusqu’à menacer des espèces animales. Toujours est-il que trois d’entre eux ont été sévèrement punis par le destin. En effet, ils ont été dévorés par des lions.

Un triste fin

Les faits se sont déroulés dans une réserve animalière privée, située en Afrique du Sud. Dans le sud-est du pays plus précisément. Les malfaiteurs étaient armés d’une hache et d’un fusil. Ils ont pénétré illégalement dans la réserve de Shibuya. Mais leur sort était entre les mains de l’empire animal. Et malheureusement, ils n’ont pas survécu. Ils ont en effet été découvert le lendemain matin dans un triste état.

Le propriétaire de la réserve, Nick Fox, a expliqué que les trois braconniers avaient été retrouvés démembrés. Il a ainsi déclaré la chose suivante pour expliquer la mésaventure de ces chasseurs de rhinocéros :

Ils se sont retrouvés au milieu d’un groupe de lions, un grand groupe apparemment, donc ils n’ont pas eu beaucoup de temps pour réagir. Nous ne savons pas exactement combien ils étaient, il n’en reste plus grand-chose. On a retrouvé des habits pour trois personnes.

Ils ont joué et… ils ont perdu. Il faut savoir que chaque année, ce sont des milliers de rhinocéros qui sont froidement abattus pour leurs cornes. Ces dernières sont extrêmement prisées par les adeptes de la médecine traditionnelle, au Vietnam ou en Chine notamment. Aujourd’hui, on ne compte plus que 5 000 rhinocéros noirs dans le monde, dont un peu moins de 2 000 sur le territoire africain. 80 % des rhinocéros blancs vivent en Afrique, et sont là encore sous la menace des braconniers.

Il est grand temps que les choses changent et que les braconniers comprennent à quel point il est urgent de stopper ces bêtises. Les rhinocéros sont de moins en moins nombreux. Et le braconnage est dangereux, la preuve avec ces trois chasseurs qui se sont faits dévorer par des lions…