Afghanistan : Les Talibans revendiquent l’explosion d’une ambulance piégée à Kaboul, causant 40 morts et 140 blessés

Au moins 40 personnes ont été tuées et 140 autres blessées ce samedi 27 janvier dans l’explosion d’une ambulance piégée. Cette attaque revendiquée par les Talibans s’est produite peu avant 13H00 (08H30 GMT) dans le centre de Kaboul. A proximité des locaux du ministère et de l’Union européenne, ont indiqué les autorités afghanes.

#Kabul. Over 70 wounded, 7 dead on arrival transferred at @emergency_ong hospital after the attack. “It’s a massacre”, said Dejan Panic, coordinator [email protected]#Afghanistan. pic.twitter.com/IZ2FFMO11Y

— EMERGENCY (@emergency_ong) January 27, 2018