À New-York un hélicoptère s’écrase dans l’East River : 5 morts

D’après une information de franceinfo, un hélicoptère de tourisme s’est abîmé dimanche 11 mars dans la soirée dans l’East River. Le détroit qui longe l’île de Manhattan à New-York. Selon les chefs de la police et des pompiers new-yorkais, l’hélicoptère, qui transportait six personnes, dont le pilote, s’est écrasé au niveau de la 90e rue, peu après 19 heures locales (23h00 GMT), à l’issue d’une journée ensoleillée. Le bilan fait état de cinq morts.

A Eurocopter AS350 went down in the East River near Roosevelt Island in #NYC at 7pm today. The helicopter reportedly is inverted in the water. Local authorities will confirm the number of people on board, their names and conditions. The #FAA is investigating.

— The FAA (@FAANews) March 11, 2018