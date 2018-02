A Las Vegas, les stripteaseuses peuvent être payées en Bitcoins

L’idée ne manque pas d’originalité. L’homme d’affaire Nick Blomgren, propriétaire du Legends Room à Las Vegas, a décidé de participer à l’aventure de la crypto-monnaie. Depuis quelques jours, les clients peuvent payer les shows des stripteaseuses avec des Bitcoins. Il est extrêmement fier de son idée :

Je me suis dit que ce serait beaucoup plus adapté à mon club de strip-tease. C’est en effet le meilleur endroit pour ce genre de paiement. Comme c’est totalement anonyme, le client peut rester discret vis-à-vis de sa femme et la strip-teaseuse aussi vis-à-vis de son petit ami.