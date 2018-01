À la recherche d’un job de rêve ? On a trouvé ce qu’il vous faut : testeur de nuggets !

Une annonce vient d’être publiée en Angleterre à l’intention de ceux qui recherchent un emploi et qui aiment les nuggets… En effet, une grande marque de distribution recherche un testeur de chicken nuggets de poulet ! La fiche du poste dans son intégralité a été publiée sur le site B&M.

Un job qui ne manque pas d’originalité

Il ne s’agit d’une annonce très sérieuse puisqu’en réalité, celui qui décrochera ce job ne sera pas payé. En effet, il recevra des bons d’achat. Mais avouez que si vous aimez les nuggets, ça peut valoir le coup ! D’autant plus qu’aucun diplôme ou expérience n’est requise.

#🔥 A post shared by Chicken Nuggets (@chickennuggetsofficial) on Sep 1, 2017 at 6:37pm PDT

En réalité, cette annonce veut surtout faire le buzz. Et c’est réussi puisque l’annonce a été relayée en dehors des frontières britanniques et est arrivée jusque chez nous. Cependant, la concurrence est rude, et pour départager tous les candidats, la marque a décidé de demander une présentation PowerPoint présentant la supériorité des frites sur les classiques bâtonnets frits… Et oui, il faut savoir se démarquer pour devenir testeur de nuggets professionnel !

Alors, y a-t-il des intéressés parmi les lecteurs de MinuteNews ?